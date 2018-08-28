АБР: Казахстану необходимо ускорить структурные реформы

Будущий рост Казахстана зависит от реформ, которые обеспечат равные условия для конкуренции частного сектора и поддержку экономической диверсификации. Об этом говорится в новом cтрановом диагностическом исследовани Казахстана, опубликованном Азиатским банком развития (АБР), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В исследовании «Казахстан: ускорение экономической диверсификации» говорится, что последовательные и успешные усилия по реализации реформ могут в среднем добавить 1,2 процентных пункта в год к ВВП Казахстана.

«Для поддержки экономической диверсификации Казахстану необходимо ускорить структурные реформы. Эти реформы включают в себя улучшение делового климата в стране, повышение конкурентоспособности и расширение участия частного сектора в экономике», - пояснил директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.

Эксперты полагают, что рост экономики Казахстана будет зависеть от определения секторов, в которых у страны есть высокий потенциал роста. К таким секторам отнесены пищевая промышленность, металлы и химическая промышленность. В сельском хозяйстве переориентация субсидий в сторону инвестиций в инфраструктуру, улучшение доступа к финансированию, а также содействие инновационной деятельности может значительно повысить производительность. Увеличение объема инвестиций в инфраструктуру играет критически важную роль в обеспечении связи с неосвоенными рынками, в снижении транспортных расходов, а также в поддержке производства внешнеторговых товаров.

В исследовании отмечается, что большой потенциал роста есть у транзитной торговли, а повышение эффективности транспортной инфраструктуры может обеспечить дополнительный рост в других экспортных секторах, таких как обрабатывающая промышленность.

АБР начал оказывать поддержку Казахстану с 1994 года и с тех пор одобрил более 5 млрд долларов в виде суверенных займов, несуверенных займов и гарантий. Операционная деятельность АБР в Казахстане способствует развитию транспортных связей, частного предпринимательства, сокращению социального и пространственного неравенства, социальному равенству и инклюзивному росту, а также разработке продуктов и услуг в сфере знаний. АБР также содействует участию Казахстана в Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

АБР привержен достижению инклюзивного и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в его состав входят 67 стран-членов, 48 из которых находятся непосредственно в регионе. В 2017 году операции АБР составили 32,2 млрд долларов, включая софинансирование в размере 11,9 млрд долларов.

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