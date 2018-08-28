В казахстанских банках будет иначе обеспечиваться информационная безопасность

Нацбанк Казахстана разработал Стратегию кибербезопасности финансового сектора на 2018-2022 годы. В рамках этого проекта вводятся правила, которые с одной стороны усложнят жизнь банкирам, с другой - обеспечат безопасность клиентам, передает "Курсив".

Новые правила Национального банка по обеспечению информационной безопасности в банках и организациях, оказывающих отдельные финансовые услуги, вступают в силу 1 декабря этого года.

«Одно из главных нововведений – НБ требует от банков наличие систем управления информационной безопасности. Речь идет о наличии соответствия определенным требованиям. От банков ожидается наличие определенных процедур, политик, и регуляторных действий по поддержанию систем управления информационной безопасности», - прокомментировал старший менеджер компании PwC Борис Мазец.

Теперь за соответствие правилам и требованиям информационной безопасности будут отвечать совет директоров, правление, департамент управления рисками, отдел кадров, комплаенс-контроль, юридический отдел.

«Важный момент - это создание коллегиального органа. Что это подразумевает? Должен быть некий орган, определенные процедуры этого органа. Сотрудники, отвечающие за информационную безопасность должны собираться вместе, все заседания протоколироваться. Раз в квартал этот орган должен собираться для оценки рисков, я думаю», - высказал свою точку зрения Борис Мазец.

Правила регламентируют введение определенных процедур по управлению инцидентами, оповещение Национального банка об инцидентах. Кроме того, согласно новым требованиям НБ, вся информация о происшествиях должна храниться минимум 5 лет.

«Требуется обеспечение отдельной работы отдела информационной безопасности от отдела IT. Информационная безопасность должна подчиняться члену правления, который не руководит IT подразделением. Их может курировать любо служба безопасность, либо председатель правления БВУ». – пояснил старший менеджер компании PwC.

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