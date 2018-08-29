Уровень безработицы среди молодежи сократился в Казахстане

Уровень молодежной безработицы сократился до 3,9 процентов - это 82 тысячи молодых людей. Казинформ сообщает со ссылкой на Finprom.kz.

Сокращение безработицы молодых людей связано с ростом числа наемных работников на 3,1 процент, с 1,5 до одного миллиона 600 тысяч человек. Число самостоятельно занятых сократилось на 7,9 процентов и составило 455 тысяч человек.

Количество рабочей силы практически не изменилось, увеличившись лишь на 0,2 процента. Занятое население увеличилось на 0,4 процента или на восемь тысяч 600 человек.

Число лиц, не входящих в состав рабочей силы, сократилось на 3,5 процентов до 1,36 миллион человек.

В многолетней динамике наблюдается нисходящий тренд уровня молодежной безработицы. За период с 2012 по 2017-ый годы уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 28 лет сократился с 5,4 процентов до 3,9 процентов.

Всего в стране среди молодежи по итогам двух кварталов 2018 года без работы остается 82 тысяч человек - это на 4,8 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее - 86 тысяч человек.

Наибольшее количество безработных молодых людей находится в Алматы - 15 тысяч 500 человек, что составляет 18,8 процентов от всего безработного населения в возрасте 15-28 лет.

Следом идет Туркестанская область, в которой количество безработных среди молодежи составляет 8 тысяч 700 человек. Замыкает тройку Карагандинская область, в которой число молодежи без работы составляет 7 тысяч 200 человек. Наименьшее число безработной молодежи по-прежнему в СКО - 1 тысяч 500 человек.

По видам деятельности наибольший интерес среди молодежи вызывает сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов. В этой отрасли трудоустроено 16,5 процентов всей работающей молодежи, что составляет 335 тысяч человек.

Вторым наиболее распространенным видом деятельности является сельское, лесное и рыбное хозяйство - 276 тысяч человек.

В сфере образования число работающей молодежи составляет 229 тысяч человек. В промышленности занято 221 тысяч молодых людей.

Замыкает ТОП-5 наиболее высоко востребованных видов деятельности среди молодежи строительство. В этой области число трудящейся молодежи составляет 149 тысяч человек.

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