ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане

30 августа 2018 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства автозавода с полным циклом производства в Усть-Каменогорске. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ЕАБР.

Условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в объеме четырех миллиардов рублей сроком на 10 лет.

Подписание документа состоялось в присутствии президента ПАО «АВТОВАЗ» Ива Каракатзаниса. Его подписали заместитель председателя правления, статс-секретарь ЕАБР Андрей Крайний и председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин.

"ЕАБР обеспечит финансирование проекта в части поставки технологического оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50 процентов. При этом доля автокомпонентов, производимых на территории Евразийского союза, приблизится к отметке 90 процентов", - говорится в сообщении банка.

Ключевым рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан, с возможностью осуществлять экспорт в страны Евразийского союза и Центральной Азии под контролем АВТОВАЗа.

Сообщается, что новые мощности станут крупнейшим производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и наиболее масштабным проектом российско-казахстанской промышленной кооперации.

Напомним, что ПАО «АВТОВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» (25 процентов + одна акция). Оставшаяся часть акций принадлежит основному инвестору в лице группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

На текущем этапе холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» инвестировал в проект 67,1 миллиона долларов собственных средств.

Официальный курс на 30 августа составил 68.14 RUB/USD

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У Казахстана нет проблем с экспортом нефти - вице-министр энергетики
Казахстан 15:30
Казахстан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества
Узбекистан 14:56
День Конституции отмечают в Казахстане
Казахстан 12:52
Кыргызстан временно ограничил ввоз крупного рогатого скота из Узбекистана и Казахстана
Кыргызстан 10:31
В Турции возросло количество зарегистрированных компаний с капиталом из государств Центральной Азии
Бизнес 29 августа 16:29
Казахстан на втором месте в СНГ по объему торговли с Москвой
Казахстан 29 августа 14:56
Лента новостей
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Политика 20:57
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Политика 20:40
В Азербайджане определены категории лиц, для которых по квоте будут выделены рабочие места
Экономика 20:35
Туркменистан заключил соглашение с европейской телекоммуникационной компанией
ИКТ 20:12
В Азербайджане изменена учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений
Общество 20:10
В Азербайджане пресечен импорт мяса конины в большом количестве
Общество 19:57
В ИВ города Лянкяран поступили обращений о трещинах в более 300 домах
Общество 19:50
В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Беларусь 19:43
В ряде школ Азербайджана первый учебный день начнется с 17 сентября
Общество 19:40