ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства автозавода с полным циклом производства в Усть-Каменогорске. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ЕАБР.

Условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в объеме четырех миллиардов рублей сроком на 10 лет.

Подписание документа состоялось в присутствии президента ПАО «АВТОВАЗ» Ива Каракатзаниса. Его подписали заместитель председателя правления, статс-секретарь ЕАБР Андрей Крайний и председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин.

"ЕАБР обеспечит финансирование проекта в части поставки технологического оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50 процентов. При этом доля автокомпонентов, производимых на территории Евразийского союза, приблизится к отметке 90 процентов", - говорится в сообщении банка.

Ключевым рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан, с возможностью осуществлять экспорт в страны Евразийского союза и Центральной Азии под контролем АВТОВАЗа.

Сообщается, что новые мощности станут крупнейшим производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и наиболее масштабным проектом российско-казахстанской промышленной кооперации.

Напомним, что ПАО «АВТОВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» (25 процентов + одна акция). Оставшаяся часть акций принадлежит основному инвестору в лице группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

На текущем этапе холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» инвестировал в проект 67,1 миллиона долларов собственных средств.

Официальный курс на 30 августа составил 68.14 RUB/USD

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