Казахстан и Узбекистан намерены реализовать крупные совместные проекты

В Ташкенте состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МИД Казахастана.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев, узбекскую - заместитель министра иностранных дел РУ Дилшод Ахатов.

В ходе консультаций приоритетное внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных государственных визитов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2017 году.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены различные аспекты региональной и международной повестки дня.

«Казахстан рассматривает Узбекистан в качестве братской страны, доброго соседа, ключевого политического и экономического партнера в Центральной Азии. Глава государства придает важное значение региональному сотрудничеству, в котором Узбекистан занимает особое место», - заявил Галымжан Койшыбаев.

Была подчеркнута необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества, наращивания экспорта и импорта по новым видам продукции, в целях реализации поставленной президентами двух стран задачи по достижению пяти миллиардов долларов во взаимной торговле к 2020 году.

Узбекский дипломат отметил, что казахстанско-узбекское сотрудничество сегодня демонстрирует высокую динамику во всех областях. «Мы гордимся успехами Казахстана на мировой арене, ваша поддержка высоко ценится и мы готовы расширять наше взаимодействие по всем вопросам двустороннего характера. Узбекистан придает приоритетное значение развитию отношений с Казахстаном», - сказал Дилшод Ахатов.

В ходе переговоров сторонами достигнута договоренность рекомендовать государственным органам двух стран продолжить изучение возможностей реализации крупных совместных проектов в перспективных отраслях экономики.

Было отмечено успешное проведение мероприятий в рамках текущего Года Узбекистана в Казахстане. Обсужден ход подготовки к предстоящему Году Казахстана в Узбекистане в 2019 году.

Также были рассмотрены региональные аспекты взаимодействия в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в Астане.

Глава казахстанской делегации поблагодарил узбекскую сторону за высокий уровень организации консультаций и пригласил узбекского коллегу в Астану для продолжения двустороннего диалога между министерствами иностранных дел.

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