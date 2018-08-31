В Казахстане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу в Казахстане, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция министерства образования и науки страны, передает РИА Новости.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18.21. Эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах к юго-востоку от Алма-Аты.

"Глубина (залегания очага) 15 километров", — говорится в сообщении сейсмологов. В Алма-Ате ощущались подземные толчки силой 4 балла. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

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