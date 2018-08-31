В Казахстане снизились цены на авиатопливо

31 августа 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оптовые цены на реактивное топливо в Казахстане снизились на 20-30 процентов. Об этом заявил в пятницу директор по переработке нефти АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай, передают казахские СМИ.

По словам директора, Павлодарский завод возобновил выпуск авиационного топлива - реактивного топлива (РТ) высшего качества.

"Сейчас все авиакомпании с удовольствием начали приобретать эту продукцию, и это повлияло на цены на внутреннем рынке - как вы видите, оптовые цены снизились почти на 20-30 процентов", - сказал Данбай.

Отмечается, что нефтехимические заводы Казахстана приступают к экспорту продукции за рубеж. Осенью этого года планируется реализовать в Кыргызстане первые 50 тысяч тонн топлива светлых сортов.

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