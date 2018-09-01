Нурсултан Назарбаев потребовал усовершенствовать законодательство в агропромышленной сфере

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на открытии парламентской сессии, потребовал от депутатов улучшить законодательство в агропромышленной сфере, передают в субботу казахстанские СМИ.

"Требуется дальнейшее совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Мы тоже об этом немало говорим. Это крупнейший сектор нашей экономики, там есть большое будущее, нам надо работать. Это касается вопросов страхования, внедрения аграрных расписок в развитие кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев поручил правительству и министерству сельского хозяйства Казахстана обратить серьёзное внимание на развитие аграрной науки.

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