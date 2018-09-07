В Астане открылся казахстанско-китайский бизнес-форум

7 сентября 2018 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением, открывая казахстанско-китайский бизнес форум в Астане, передает МИА «Казинформ».

«Грузы из Европы в Китай через Казахстан доставляются примерно за 15 дней. При этом доставка морским путем заняла бы от 4 до 6 недель. Налаживается логистика и сопутствующие маршруты. Действует совместная программа по сотрудничеству в сфере индустрии и инвестиций. В ее рамках осуществляется реализация 51 казахстанско-китайского инвестиционного проекта на общую сумму более 27 млрд долларов США. Это - признак доверия инвесторов и свидетельство того, что в Казахстане уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата. По оценкам международных экспертов, мы являемся лучшей страной в регионе по ведению бизнеса», - сказал он.

Президент продолжил перечислять достижения и планы Казахстана в направлении развития бизнес-сотрудничества.

«Казахстан является членом ВТО, ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР, присоединился к декларации о международных инвестициях. Действует Совет иностранных инвесторов при Президенте Казахстана, где активную роль играют китайская компания CNPC. Она является важным стратегическим партнером Казахстана в развитии нефтегазового рынка Казахстан, проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий. Для продажи предлагаются крупные акции компании горно-добывающей промышленности и металлургии, нефтегазовой отрасли, энергетики, в сферах транспорта и связи, инфраструктуры и в других секторах», - отметил Назарбаев.

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