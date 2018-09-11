Мэром Астаны стал бывший министр финансов Казахстана

11 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Астаны бывшего министра финансов Бахыта Султанова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

"Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен акимом города Астаны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Султанову 46 лет, с августа 2014 года он возглавлял министерство финансов Казахстана. В разное время Султанов был помощником президента республики, занимал должность заместителя руководителя администрации главы государства.

Ранее возглавлявший городскую администрацию Асет Исекешев в понедельник был назначен на должность руководителя администрации президента.

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