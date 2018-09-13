Казахстан и Россия запускают проект по совместному отслеживанию транзитных перевозок

БАКУ /Trend/ - Пилотный проект между Казахстаном и Россией по совместному отслеживанию транзитных перевозок планируется начать с 20 сентября.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства России в Казахстане, об этом сказал генеральный директор ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" Антон Замков.

По словам гендиректора, принятие в первом чтении закона "О контроле транзитных перевозок в РФ" стало очень важным событием.

"Думаю, что к концу года он будет принят. Для его практической реализации в России выбрана инфраструктура системы ГЛОНАСС. С 20 сентября, согласно решению ЕАЭС, стартует пилотный проект между Россией и Казахстаном по совместному отслеживанию транзитных перевозок. Будут задействованы по три пункта пропуска с каждой стороны. Причем это будут пункты пропуска на внешних границах. У нас это Латвия, у Казахстана – Китай. Будут задействованы по 100 устройств с каждой стороны", – сообщил Замков.

По результатам эксперимента будет доказан, либо опровергнут технологический принцип их применения.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.