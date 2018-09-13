Казахстан и Россия запускают проект по совместному отслеживанию транзитных перевозок

13 сентября 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пилотный проект между Казахстаном и Россией по совместному отслеживанию транзитных перевозок планируется начать с 20 сентября.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства России в Казахстане, об этом сказал генеральный директор ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" Антон Замков.

По словам гендиректора, принятие в первом чтении закона "О контроле транзитных перевозок в РФ" стало очень важным событием.

"Думаю, что к концу года он будет принят. Для его практической реализации в России выбрана инфраструктура системы ГЛОНАСС. С 20 сентября, согласно решению ЕАЭС, стартует пилотный проект между Россией и Казахстаном по совместному отслеживанию транзитных перевозок. Будут задействованы по три пункта пропуска с каждой стороны. Причем это будут пункты пропуска на внешних границах. У нас это Латвия, у Казахстана – Китай. Будут задействованы по 100 устройств с каждой стороны", – сообщил Замков.

По результатам эксперимента будет доказан, либо опровергнут технологический принцип их применения.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ж/д администрации Казахстана и Турции подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Бизнес 09:42
Лавров не считает отношения РФ и ФРГ напряженными
Россия 09:29
Абэ изложил подход к заключению мирного договора с Россией
Россия 08:16
В Германии рассказали, что может повлиять на перемирие в Идлибе
Европа 12 сентября 16:20
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные учения
Россия 12 сентября 15:06
KASE запускает торги еврооблигациями с расчетами в долларах
Казахстан 12 сентября 14:05
Лента новостей
Инвестиционные активы ЕБРР в Азербайджане выросли на 40%
Бизнес 10:34
Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до 11
Китай 10:26
Цены на нефть снижаются
Энергетика 10:15
Washington Times: Мир с Азербайджаном - предварительное условие демократизации в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 10:14
Про Диего Марадону снимут сериал
Интересное 10:06
PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе
Бизнес 10:00
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции с крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
В Турции горят леса
Турция 09:42
Ж/д администрации Казахстана и Турции подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Бизнес 09:42