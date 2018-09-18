Россия и Казахстан обсудят развитие туризма

Тенденции в развитии туризма Казахстана и России станут темой Форума межрегионального сотрудничества, который состоится 9 ноября в казахстанском городе Петропавловске. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

"ХV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится 9 ноября в городе Петропавловске. Ведется активная подготовительная работа с нашими российскими партнерами", - сказал Смадияров. "Тема форума - "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России", - уточнил руководитель пресс-службы МИД.

Он отметил, что в ходе форума планируется подписать ряд двусторонних документов.

Предыдущий форум, который проводится ежегодно, состоялся 9 ноября 2017 года в Челябинске.

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