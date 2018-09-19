В Казахстане планируется простроить новые аэропорты

19 сентября 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане планируется в течение ближайших трёх лет построить 16 новых аэропортов регионального значения. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации Казахстана Тоты Амирова, передают в среду казахские СМИ.

"Казахстан обладает обширными территориями, но не может обеспечить постоянную связь туристических направлений с крупными городами республики, поскольку не развита система автомобильных дорог местного значения. Существует проблема доступности к туристическим зонам отдыха. Поэтому немаловажным фактором является развитие региональной авиации", – сообщила Амирова.

Зампредседателя также отметила, что решение этой проблемы видится в развитии регулярных и сезонных авиамаршрутов между туристическими направлениями, крупными городами и областными центрами Казахстана.

"В этом году открыт рейс в Ушарал к озеру Алаколь из Алматы, Талдыкоргана и Астаны. В курортной зоне Баянаульского района тоже строится аэропорт, к весне в Баянаул будут открыты рейсы из Павлодара, Астаны и Караганды", – сказала Амирова.

Напомним, что авиарейсы из Астаны и Алматы до озера Алаколь запустили 1 июня 2018 года. Рейс обслуживают небольшие самолёты Bombardier CRJ200.

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