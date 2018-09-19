СЭЗ на Байконуре позволит найти инвесторов

Создание специальной экономической зоны на Байконуре позволит привлечь инвесторов для реализации совместных космических программ на космодроме, заявили РИА Новости в управлении по обеспечению деятельности специального представителя президента Казахстана на комплексе "Байконур".

В ведомстве напомнили, что для обеспечения дальнейшего развития комплекса "Байконур" 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге сопредседателями российско-казахстанской межправительственной комиссии была утверждена концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе. Концепцией предусматривается возможность привлечения инвестиций, в том числе из третьих стран, для реализации совместных космических программ, а также диверсификации экономики комплекса "Байконур".

"Долгосрочной программой развития города Байконур для создания благоприятных условий для развития бизнеса предусмотрена возможность создания особой экономической зоны на территории комплекса "Байконур", — проинформировали в управлении.

По данным ведомства, "учитывая, что Байконур имеет особый статус, стандартные меры поддержки инвесторов, предусмотренные в национальных законодательствах Казахстана и России, здесь не работают".

"Создание СЭЗ "Байконур" позволит привлечь инвесторов для реализации совместных космических программ на космодроме, а также для развития бизнеса и диверсификации экономики города Байконур", — заявили в управлении.

Для стимулирования притока инвестиций на Байконур губернатор Кызылординской области Крымбек Кушербаев в июле 2018 года предложил начать проработку вопроса подписания отдельного межправительственного соглашения о создании на Байконуре специальной экономической зоны.

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