Компания Роснано поставит Казахстану продукцию на 130 млн рублей

Крупнейший в России производитель водных полимерных дисперсий "Акрилан" (портфельная компания "Роснано") поставит продукцию на более чем 130 млн рублей трем производителям лакокрасочных материалов Казахстана. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Роснано", передает ТАСС.

Соглашения были подписаны в ходе 25-й Международной строительной и интерьерной выставки KazBuild, где "Акрилан" представила весь ассортимент продукции и технологические новинки, а также провела встречи с партнерами.

"По подписанным соглашениям ООО "Акрилан" рассчитывает на суммарный объем поставок в размере 2 тыс. тонн, что составит в денежном эквиваленте более 130 млн рублей", - говорится в сообщении "Роснано".

Генеральный директор компании "Акрилан" Олег Кузин пояснил, что стратегия компании предусматривает усиление позиций на внешних рынках, в первую очередь - в странах СНГ, при сохранении лидирующих позиций на внутреннем рынке.

"Казахстан - один из наиболее перспективных рынков, где мы видим серьезный потенциал роста продаж и уже получаем положительные отзывы клиентов. Новые контракты позволят значительно укрепить позиции в этом направлении, стартовавшем в 2017 году с первых 500 тонн продукции", - отметил Кузин.

"Акрилан" - крупнейший в России производитель водных полимерных дисперсий с долей рынка 22%. Производство началось во Владимире в 2009 году, а в 2012 году в состав участников компании вошла компания "Роснано". Компания предлагает широкий ассортимент лакокрасочных, нетканых и клеевых материалов. Клиентами компании являются российские и мировые производителей ЛКМ, в их числе - Tikkurila и Henkel. Первые экспортные поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "Акрилан" начал в 2016 году.

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