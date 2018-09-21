В Казахстане сократилось потребление мясной продукции

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале в Казахстане потребление мясной продукции в городах сократилось на два процента по сравнению с первым, а в сельской местности сразу на восемь процентов. Об этом сообщает в пятницу Еnergyprom.

Розничные цены на мясо в городах в среднем по Казахстану демонстрируют рост.

Так, больше всего подорожало мясо конины - на 1,7 процента за месяц, до 1694,6 тенге за килограмм (за год - сразу на 9,3 процента).

Куриное мясо подорожало на 1,1 процента, до 745,7 тенге за килограмм.

Говядина, баранина и свинина подорожали за месяц на 0,2-0,3 процента (и плюс 6-8 процента год-к-году).

Потребление мяса и мясных продуктов домохозяйствами во втором квартале текущего года сократились по сравнению с первым кварталом текущего года на 4,1 процента, до 18,7 килограмм в среднем на душу населения.

В городской местности снижение потребления составило 1,7 процента, до 19,6 килограмма в среднем на душу населения. Но больше всего объем потребления мяса и мясных продуктов сократился в сельской местности - на 7,5 процента, до 17,4 килограмм в среднем на душу населения.

Из мяса наибольшей популярностью среди всех домохозяйств во втором квартале этого года пользуется говядина - 5,9 килограмма на душу населения, следом идет баранина - 1,6 килограмма и курятина - один килограмм.

В городской местности также предпочитают говядину - 6,6 килограмма, далее следует курятина - 1,3 килограмма и конина - 0,9 килограмма, в сельской местности также лидирует говядина - пять килограммов, затем баранина - 2,9 килограмма и конина - 0,9 килограмма.

Официальный курс на 21 сентября составил 359 KZT/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.