Военные финансисты Казахстана и России обменялись опытом

26 сентября 2018 13:09 (UTC+04:00)

В Астане прошла рабочая встреча по обмену опытом между представителями финансовых подразделений Министерства обороны Казахстана и Генерального штаба Российской Федерации, сообщает в среду пресс-служба Министерства Обороны Казахстана.

В ходе встречи стороны обменялись опытом по вопросам централизованного финансового обеспечения вооруженных сил, а также обсудили основные аспекты жилищного обеспечения военнослужащих.

По завершении мероприятия для военной делегации Российской Федерации была организована экскурсия в Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра ВС РК.

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