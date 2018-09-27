Товарооборот между Казахстаном и Россией может достичь 18 миллиардов долларов

Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам 2018 года может составить 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан Александр Яковлев, передает в четверг официальный сайт Посольства Казахстана в России.

"Россия ежегодно вкладывает в экономику Казахстана более 1 миллиард долларов. Сегодня на территории Казахстана реализуются или готовятся к реализации более 100 инвестиционных проектов российских компаний, поэтому растет и товарооборот между нашими странами. Если в 2017 году он достигал 16 миллиардов долларов, то по итогам текущего года, по нашим прогнозам, этот показатель составит 18 миллиардов долларов, то есть ожидаемый рост 2 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что к концу 2020 года товарооборот между нашими странами составит 24-24,5 миллиарда долларов", – сказал торгпред в кулуарах 26-й казахстанской международной конференции "Нефть и газ – KIOGE 2018".

По его словам, в структуре российско-казахстанского товарооборота, в том числе в сфере нефтегазовой отрасли, ведущее место занимает машинно-техническое оборудование с высокой добавленной стоимостью – около 22 процентов.

Со своей стороны, и казахстанские компании активно инвестируют в экономику России, подчеркнул торгпред. По итогам прошлого года казахстанские компании направили в российскую экономику более 600 миллионов долларов. Рост по сравнению с 2016 годом составил более 60 процентов. В частности, казахстанские компании активно инвестируют в строительство и сельское хозяйство. Причем за 7 месяцев текущего года российский экспорт в Казахстан вырос примерно на 8 процентов, а казахстанский в Россию – более чем на 12 процентов, уточнил он.

"Российские компании акцентируют свое внимание на сфере машиностроения и агропромышленного комплекса. Если говорить о машиностроении, то это сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске и проект "Ростсельмаша" в Кокшетау. Вместе с казахстанскими партнерами российское предприятие запустило сборку комбайнов на заводе "Вектор", – напомнил Александр Яковлев.

По данным торгпреда России, в год Казахстан посещают более 2 тысячи российских компаний. "Сегодня на KIOGE-2018, где участвуют 550 иностранных компаний, более 100 представляют Россию", – обратил он внимание.

"Только Российский экспортный центр представляет 35 российских компаний. Сегодня на рынке Казахстана работают 33 тысячи совместных предприятий с иностранным капиталом, из них 6 тысяч уже работающих и 10 тысяч зарегистрированных российских компаний", – отметил он.

Кроме того, Александр Яковлев особо отметил активно развивающееся межрегиональное сотрудничество с Казахстаном. Например, Свердловская область имеет ежегодный товарооборот в данном сегменте около 1 миллиарда долларов. В числе российских регионов, которые активно работают на казахстанском рынке, – Челябинская, Оренбургская области и Татарстан.

Говоря о перспективах казахстанско-российского экономического сотрудничества, торгпред отметил, что российские компании испытывают особый интерес к активному сотрудничеству в сфере машинно-технического оборудования и атомной отрасли.

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