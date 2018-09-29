Антониу Гутерриш: Казахстан играет чрезвычайно конструктивную роль в СБ ООН

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой прошел обстоятельно обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки всемирной организации и международных отношений. Об этом передает в субботу "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр проинформировал об итогах состоявшихся недавно саммитов прикаспийских государств в Актау, Международного фонда спасения Арала и Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Казахстан намерен продолжать оказывать поддержку Генеральному секретарю в реформе ООН, продвижении Целей устойчивого развития, противодействии современным вызовам и угрозам, а также налаживании присутствия Организации в Центральной Азии, сказал глава МИД.

Антониу Гутерриш подчеркнул историческое значение Актауского саммита по Каспию, а также высказал готовность ООН содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества государств Центральной Азии. Он выразил поддержку инициированному Казахстаном Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

"Мы высоко ценим инициативы Президента Нурсултана Назарбаева, которые являются прочным столпом мира. Чрезвычайно важна конструктивная роль Казахстана в Совете Безопасности ООН, где ваша страна представляет голос мудрости и является сторонником наведения мостов", - сказал Генеральный секретарь.

Антониу Гутерриш особенно выделил роль Астаны в урегулировании сирийского кризиса, благодаря чему удалось избежать развития ситуации по наихудшему сценарию. Роль казахстанской дипломатии является чрезвычайно позитивной в укреплении взаимопонимания между странами и религиями, подчеркнул генсек ООН.

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