На Атырауском НПЗ в Казахстане начали выпуск нового вида авиатоплива

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начали производить авиатопливо марки РТ, сообщает в понедельник Sputnik Казахстан.

НПЗ завершил производство авиатоплива марки ТС-1 и с октября полностью перешел на выпуск новой продукции, сообщает пресс-служба предприятия. Так, уже произведена первая партия авиатоплива марки РТ.

В данный момент авиатопливо этой марки АНПЗ прошло паспортизацию и сертификацию с получением соответствующего ПИН-кода на товар. То есть, это топливо смогут покупать авиакомпании для заправки воздушных судов.

"Производство нового вида авиатоплива для самолетов гражданской и военной авиации началось в рамках расширения линейки светлых нефтепродуктов АНПЗ после завершения проекта модернизации", — пояснили в пресс-службе компании.

Так, выпуск реактивного топлива увеличится с 21 тысячи тонн (до модернизации) до 230 тысяч тонн в год в 2019 году, то есть более чем в десять раз.

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