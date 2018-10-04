Глава МИД Казахстана и министр обороны Индии обсудили вопросы миротворческого контингента

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Астане встретился с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман, с которой обсудил вопросы развертывания миротворческого подразделения Казахстана в составе индийского контингента временных сил ООН в Ливане. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

"Глава МИД Казахстана отметил важное значение, которое придается миротворчеству в рамках Совета Безопасности ООН, и поблагодарил индийскую сторону за предоставленную возможность развертывания казахстанского миротворческого подразделения в составе индийского батальона временных сил ООН в Ливане (UNIFIL)", - говорится в сообщении.

"Впервые в истории две наши страны объединяются для развертывания миротворческого контингента, и это должно быть примером для других государств. Стороны научатся многому друг у друга и усилят миротворческую миссию", - подчеркнула министр обороны.

Планируется, что в ходе визита в Астану глава минобороны Индии встретится со своими казахстанскими коллегами - министром обороны и министром оборонной и аэрокосмической промышленности, а также примет участие в торжественной церемонии совместного развертывания миротворческого контингента Казахстана и Индии в составе временных сил ООН в Ливане.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в миссию временных сил ООН в Ливане в составе индийского контингента.

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