Национальный Банк Казахстана раскрывает количество транзакций цифрового банкинга

24 декабря 2018 15:30 (UTC+04:00)

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