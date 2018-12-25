Казахстанский тенге укрепился к доллару

25 декабря 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 25 декабря 2018 года составил 370,75 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,56 тенге по сравнению с утренней сессией 24 декабря (372,31 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 370,30 тенге за доллар США, максимальный — 371,50 тенге, а курс закрытия составил 371,30 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 91,750 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 158.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 25 декабря составляет 371,68 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 374 тенге.

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