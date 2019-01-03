Казахстанский тенге укрепился к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 3 января 2019 года составил 381,64 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,82 тенге по сравнению с утренней сессией 29 декабря 2018 года (383,46 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 381,30 тенге за доллар США, максимальный — 382 тенге, а курс закрытия составил 381,40 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 30, 500 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 77.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 3 января составляет 384,20 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 385 тенге.

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