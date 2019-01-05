За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 3,26 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend в субботу со ссылкой на казахстанские СМИ.

В четверг, 3 января, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 381,38 тенге за доллар, а в пятницу, 4 января, - 378,12 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 376,61 тенге за доллар США, максимальный - 378,70 тенге, а курс закрытия составил 376,61 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 85,2 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой - 215.

Между тем официальный курс Национального банка на 5 января составит 378,12 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара составляет 380 тенге, Алматы - 381 тенге.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.