События в Караганде: Армения пожинает то, что посеяла

8 января 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - События в Караганде показывают, что Армения пожинает то, что посеяла, сказал Trend во вторник директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в казахстанском городе Караганда в ресторане «Древний Рим», принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, который затем перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

«Представитель армянских властей обвинил Азербайджан в разжигании ситуации в Караганде, хотя в реальности события связаны с тем, что в Казахстане нарастают антиармянские настроения, которые вызваны двумя факторами. Первый – это, конечно же, преступление, которое совершено в Караганде, а второй – антитюркская идеология Армении», - сказал Эльхан Алескеров.

Он отметил, что армянские политологи в своих комментариях часто переходят грань, называя народы тюркского мира "людьми второго сорта" и заявляя, что все народы тюркского мира являются "бескультурными" по сравнению с армянами.

«Это, конечно, не может исчезнуть из памяти тюркоязычного населения. Русская пословица гласит: что посеешь, то и пожнешь», - сказал Алескеров.

По его мнению, еще один фактор, который испортил отношения Казахстана и Армении – это события в ОДКБ.

«В Армении неверно восприняли ситуацию, связанную с тем, что Казахстан не поддержал избрание на второй срок армянского генсека ОДКБ», - сказал он.

Алескеров напомнил, что в апреле 2016 года после заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по нагорно-карабахскому конфликту и отказа от участия в заседании межправительственного совета премьер-министров государств — участников ЕАЭС в Ереване, армяне поменяли название улицы, названной в честь Назарбаева в 1995 году. Кроме того, были озвучены и антиказахские лозунги.

«Поэтому то, что произошло в Караганде, имеет более глубокие корни. Идеология шовинизма армян вызывает ответную реакцию соседей. Это чувствуется и в Турции, и в Казахстане, и в Узбекистане и в других тюркоязычных странах», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстанские авиакомпании перевезли 7,8 млн. человек в 2018 году
Туризм 7 января 19:41
Посол: Заявления премьера Армении должны быть более ответственные
Нагорно-карабахский конфликт 7 января 19:13
Carlsberg Kazakhstan назвал планы на текущий год (Эксклюзив)
Бизнес 7 января 15:11
АБР одобрил грант для поддержки расширения трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии
Энергетика 7 января 13:17
Казахстан увеличил прожиточный минимум в 2018 году
Казахстан 7 января 12:38
Экономика столицы Казахстана демонстрирует рост
Казахстан 7 января 11:59
Лента новостей
В 2018 году объем пассажирских авиаперевозок в Турции увеличился почти на 9%
Бизнес 11:32
Облегчающая вашу жизнь технология - в "Hünər Qüllələri" (ВИДЕО)
Общество 11:30
Объем стального экспорта Ирана достиг 3,2 млрд долларов
Экономика 11:17
В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта
Беларусь 11:13
В Индии началась общенациональная забастовка
Другие страны 11:08
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер
Китай 11:02
Азербайджанский паспорт усилил свои позиции в глобальном индексе
Бизнес 11:00
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать сирийскую территорию близ границы с Турцией
Россия 10:46
Южная Корея приветствует визит Ким Чен Ына в Китай
Другие страны 10:39