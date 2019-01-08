События в Караганде: Армения пожинает то, что посеяла

БАКУ /Trend/ - События в Караганде показывают, что Армения пожинает то, что посеяла, сказал Trend во вторник директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в казахстанском городе Караганда в ресторане «Древний Рим», принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, который затем перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

«Представитель армянских властей обвинил Азербайджан в разжигании ситуации в Караганде, хотя в реальности события связаны с тем, что в Казахстане нарастают антиармянские настроения, которые вызваны двумя факторами. Первый – это, конечно же, преступление, которое совершено в Караганде, а второй – антитюркская идеология Армении», - сказал Эльхан Алескеров.

Он отметил, что армянские политологи в своих комментариях часто переходят грань, называя народы тюркского мира "людьми второго сорта" и заявляя, что все народы тюркского мира являются "бескультурными" по сравнению с армянами.

«Это, конечно, не может исчезнуть из памяти тюркоязычного населения. Русская пословица гласит: что посеешь, то и пожнешь», - сказал Алескеров.

По его мнению, еще один фактор, который испортил отношения Казахстана и Армении – это события в ОДКБ.

«В Армении неверно восприняли ситуацию, связанную с тем, что Казахстан не поддержал избрание на второй срок армянского генсека ОДКБ», - сказал он.

Алескеров напомнил, что в апреле 2016 года после заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по нагорно-карабахскому конфликту и отказа от участия в заседании межправительственного совета премьер-министров государств — участников ЕАЭС в Ереване, армяне поменяли название улицы, названной в честь Назарбаева в 1995 году. Кроме того, были озвучены и антиказахские лозунги.

«Поэтому то, что произошло в Караганде, имеет более глубокие корни. Идеология шовинизма армян вызывает ответную реакцию соседей. Это чувствуется и в Турции, и в Казахстане, и в Узбекистане и в других тюркоязычных странах», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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