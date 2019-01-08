Казахстанская валюта укрепилась к доллару более чем на 6 тенге

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 8 января 2019 года составил 372,51 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 6,64 тенге по сравнению с утренней сессией 4 января (379,15 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 372 тенге за доллар США, максимальный — 374,50 тенге, а курс закрытия составил 372,90 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 33, 550 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 66.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 4 января составил 378,12 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 376 тенге.

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