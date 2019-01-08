Убийство в Караганде: стало известно, где скрывается беглый подозреваемый

8 января 2019 15:27 (UTC+04:00)

Беглый подозреваемый по резонансному делу о массовой драке и убийству в Караганде Нарек Гурурян в настоящее время может находиться в России, передает Trend со ссылкой на Спутник Казахстан.

Мужчина пересек границу через пограничный пост в Павлодарской области Казахстана 1 января в 22.00. Новые подробности расследования озвучил первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов.

"В настоящее время санкцией суда восемь человек водворены в изолятор временного содержания. В результате проведения первоначальных оперативно-следственных мероприятий установили, что он пересек границу. Направлены оперативно-следственные группы на территорию Российской Федерации, две группы целенаправленно работают, направлена оперативно-следственная группа в Армению", — сказал Жанат Сулейменов.

В новогоднюю ночь клиенты одного из ресторанов Караганды затеяли драку с поножовщиной. В результате конфликта и массовой драки у ресторана погиб 23-летний мужчина. После убийства распространились сообщения о том, что причиной случившегося была ссора на межнациональной почве. Власти Казахстана и Армении неоднократно эти слухи опровергали.

Прокуратура Карагандинской области заявила, что драка и убийство произошли на почве ссоры вследствие употребления спиртных напитков.

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