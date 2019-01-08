В Казахстане выросли пособия по рождению и уходу за ребенком до 1 года

Система социальной поддержки семей с детьми в Казахстане соответствует основным подходам стран ОЭСР в данной сфере, включая в себя комплекс мер (денежные выплаты, услуги по уходу за детьми, налоговые льготы) и основана на принципе обеспечения поддержки на всех этапах жизненного цикла человека, от рождения до выхода на пенсию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Действующая система пособий семьям с детьми включает:

Первое. Единовременное пособие на рождение.

На 1 декабря 2018 года численность получателей данного пособия составила 332,3 тыс. человек на сумму 34,2 млрд тенге (за аналогичный период 2017 года это пособие получали 392 743 человека на сумму 34,7 млрд тенге). Размеры пособий составляют: на первого, второго и третьего ребенка - 91 390 тенге (в 2017 году - 86 222 тенге); на четвертого и более ребенка - 151 515 тенге (в 2017 - 142 947 тенге).

Второе. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года.

На 1 декабря 2018 года данным пособием охвачено 124,7 тыс. человек на сумму 26,9 млрд. тенге (в 2017 году 145,7 тыс. человек на сумму 32,4 млн тенге). Размер пособия по уходу за ребенком составляет: на первого ребенка - 13 853 тенге (в 2017 - 13 070); на второго ребенка - 16 379 тенге (15 452); на третьего ребенка - 18 880 тенге (17 812); на четвертого и более ребенка - 21 405 тенге (20 195 тенге).

Третье. Пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов.

Данная выплата введена с 2010 года. Ее размер составляет 1,05 ПМ или 29 699 тенге в 2018 году (в 2017 - 25 682 тенге). Контингент получателей на 1 декабря 2018 года составляет 80,2 тыс. человек на сумму 26,9 млрд тенге (77,3 тысячи человек на сумму 24,4 млн тенге).

Четвертое. Пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства.

Данная выплата введена с 1 июля 2018 года. Ее размер составляет 1,05 ПМ или 29 699 тенге в 2018 году. Контингент получателей на 1 декабря 2018 года составляет 11,2 тыс. человек на сумму 1,7 млрд тенге.

Пятое. Выплаты многодетным матерям и многодетным семьям

Оно выплачивается многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени. Численность получателей данного пособия составила 237 тыс. семей на сумму 40,2 млрд тенге (в 2017 году 239 тыс. семей на сумму 41,7 млрд тенге).

Социальная поддержка предполагает и выплату специального государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей. Контингент получателей на 1 декабря 2018 года составил 271,4 тыс. семей на сумму 30,1 млрд тенге (в 2017 году 266,5 тыс. семей на сумму 30,7 млрд тенге).

Шестое. Выплаты из ГФСС

Работающим женщинам с 2008 года также выплачиваются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случаи потери дохода в связи с:

1) беременностью и родами - по итогам 2017 года их получили 180,2 тыс. чел. на сумму 62,6 млрд тенге (за 11 месяцев 2017 года - 168,5 тыс. чел. на сумму 58,3 млрд тенге), на 1 декабря 2018 года - 175,1 тыс. чел. на сумму 63,9 млрд тенге;

2) уходом за ребенком по достижении им возраста одного года по итогам 2017 года получили 225,3 тыс. чел. на сумму 74,1 млрд тенге, на 1 декабря 2018 года - 234,2 тыс. чел. на сумму 88 млрд тенге.

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