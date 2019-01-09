Подозреваемый в убийстве в Караганде гражданин Армении задержан в России

9 января 2019 17:14 (UTC+04:00)

Подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганда в ночь на первое января этого года гражданин Армении Нарек Гурурян был задержан в среду на территории Российской Федерации. Об этом сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Сегодня сотрудниками криминальной полиции МВД Республики Казахстан во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области РФ задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганда в ночь на первое января этого года гражданин Армении Гурурян", -сообщил Садубаев.

В настоящее время в соответствии с законодательством решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

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