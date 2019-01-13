Главы МИД Казахстана и Узбекистана обсудили двухстороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в рамках первой министерской встречи Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Абдулазиз Камилов поздравил Бейбута Атамкулова с назначением на высокий и ответственный пост главы МИД Казахстана и пожелал ему всяческих успехов.

В беседе министры отметили, что прошедшие в прошлом году встречи президентов Узбекистана и Казахстана в Астане, Самарканде и Сарыагаше, «на полях» международных организаций придали новую динамику многоплановым узбекско-казахстанским отношениям. Состоявшиеся в 2018 году очередные заседания Межправительственной комиссии, Делового совета, первый форум межрегионального сотрудничества и другие важные совместные мероприятия позволили в практическом плане укрепить двустороннее сотрудничество.

Вместе с тем, как подчеркивалось, Узбекистан и Казахстан обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной областях. Об этом свидетельствует тот факт, что за 11 месяцев прошлого года объем взаимной торговли вырос на 38% и превысил 2,6 млрд. долл. США. Значительные неиспользованные возможности имеются в сфере межрегиональных связей, прямых контактов между приграничными областями двух стран.

На переговорах важное место заняли вопросы подготовки к предстоящей Консультативной встрече в Ташкенте глав государств Центральной Азии и участие в ней казахстанской делегации.

Стороны также рассмотрели двусторонние и региональные вопросы, связанные с обеспечением стабильности и устойчивого развития, перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в области туризма, культурно-гуманитарной сфере.

Министры с удовлетворением отметили успешные итоги «Года Узбекистана в Казахстане» и обменялись мнениями о подготовке к «Году Казахстана в Узбекистане» в 2019 году.

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