Производство электроэнергии в Казахстане в 2018 году выросло на 3,8%

В Казахстане объем производства электроэнергии в январе-декабре 2018 года составил 107,06 млрд киловатт-часов, что на 3,8% больше, чем в 2017 году. Как передает Trend, об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде было произведено теплоэнергии в объеме 85,236 млн гигакалорий (увеличение производства по сравнению с 2017 годом на 4,3%), объем услуг по водоснабжению составил 2,799 млрд кубических метров (+1,4%).

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