В Алматы разбился вертолет

17 января 2019 16:59 (UTC+04:00)

В Алматы потерпел крушение вертолет авиакомпании Sky Service. В результате происшествия погиб пилот, находившийся на борту воздушного судна, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

"17 января в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района города Алматы, на открытой территории санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки "Еврокоптер-130" авиакомпании Sky Service, без горения. На борту находился пилот, 1968 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. Вертолет следовал по маршруту Боралдай - Большое Алматинское озеро", - сообщил представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Как сообщили в комитете гражданской авиации, департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИИР РК начато расследование по данному факту. В КГА также сообщили имя погибшего.

"На борту находился один пилот - командир воздушного судна Шитов Валентин Викторович. При обнаружении он был жив. Скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу", - сообщили в КГА.

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