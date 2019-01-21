Казахстанский тенге подешевел к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 января 2019 года составил 378,79 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,61 тенге по сравнению с утренней сессией 18 января (378,18 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 378,50 тенге за доллар США, максимальный — 379,30 тенге, а курс закрытия составил 379,20 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 16, 250 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 57.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 21 января составляет 378,66 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 380,3 тенге.

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