Казахстанский тенге подешевел к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 23 января 2019 года составил 378,42 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,69 тенге по сравнению с утренней сессией 22 января (377,73 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 378,10 тенге за доллар США, максимальный — 378,80 тенге, а курс закрытия составил 378,75 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 74, 950 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 144.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 23 января составляет 378,14 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 381 тенге.

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