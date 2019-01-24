Казахстанский тенге укрепился к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 января 2019 года составил 378,06 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 0,36 тенге по сравнению с утренней сессией 23 января (378,42 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377 тенге за доллар США, максимальный — 378,40 тенге, а курс закрытия - 378,40 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 41, 850 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 106.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 24 января составляет 378,54 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 380,2 тенге.

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