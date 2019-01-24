Казахстанский тенге укрепился к доллару

24 января 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 января 2019 года составил 378,06 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 0,36 тенге по сравнению с утренней сессией 23 января (378,42 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377 тенге за доллар США, максимальный — 378,40 тенге, а курс закрытия - 378,40 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 41, 850 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 106.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 24 января составляет 378,54 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 380,2 тенге.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркестанская область стала основным экспортером мяса в Казахстане
Экономика 11:26
Азербайджан расширяет флот нефтеналивных танкеров
Бизнес 07:46
Казахстан может экспортировать до 600 тыс. тонн бензина
Экономика 23 января 16:12
В Казахстане построят завод по выпуску зерносушилок
Экономика 23 января 14:43
Итальянская компания Lighthouse рассказала о работах в Каспийском регионе
Бизнес 23 января 13:10
Казахстан увеличивает выработку электроэнергии
Энергетика 23 января 12:59
Лента новостей
Российское шоу световых кукол вызвало большой интерес в Баку
Интересное 11:58
Посол Узбекистана обсудил перспективы внедрения ирригационных и водо-сберегающих технологий с американской компанией
Узбекистан 11:52
Среди посетивших Азербайджан туристов лидируют россияне
Туризм 11:49
Азербайджан и Болгария стремятся расширить сотрудничество во всех областях - посол (Эксклюзив)
Бизнес 11:36
Грузия получит €2 млн для развития сельского хозяйства
Грузия 11:33
Академия наук Азербайджана подготовила план работ по усилению кибербезопасности
ИКТ 11:30
Число арестованных с начала протестов в Венесуэле возросло до 218 человек
Другие страны 11:27
Туркестанская область стала основным экспортером мяса в Казахстане
Экономика 11:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии НИИ овощеводства в Баку (ФОТО)
Политика 11:21