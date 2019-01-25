Казахстанский тенге продолжает укрепляться к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 25 января 2019 года составил 376,45 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,61 тенге по сравнению с утренней сессией 24 января (378,06 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 376 тенге за доллар США, максимальный — 377,10 тенге, а курс закрытия - 376,10 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 55, 500 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 177.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 25 января составляет 377,73 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 379 тенге.

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