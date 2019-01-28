Казахстанский тенге подешевел к доллару

28 января 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 января 2019 года составил 378,20 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 1,75 тенге по сравнению с утренней сессией 25 января (376,45 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,60 тенге за доллар США, максимальный — 378,80 тенге, а курс закрытия составил 378,20 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 38, 800 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой - 92.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 28 января составляет 377,46 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 380 тенге.

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