Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару

29 января 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 29 января 2019 года составил 380,97 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 2,77 тенге по сравнению с утренней сессией 28 января (378,20 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 380,66 тенге за доллар США, максимальный — 381,30 тенге, а курс закрытия составил 380,90 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 19, 950 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 63.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 29 января составляет 378,6 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 382,2 тенге.

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