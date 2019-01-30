БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 января 2019 года составил 379,83 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,14 тенге по сравнению с утренней сессией 29 января (380,97 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 379 тенге за доллар США, максимальный — 380,05 тенге, а курс закрытия составил 380 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 24, 800 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой - 59.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 30 января составляет 380,66 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 381,3 тенге.

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