Казахстанский тенге незначительно укрепился к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 января 2019 года составил 379,56 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 0,27 тенге по сравнению с утренней сессией 30 января (379,83 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 379 тенге за доллар США, максимальный — 380 тенге, а курс закрытия составил 379,95 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 55, 50 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 119.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 31 января составляет 380,51 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 381,9 тенге.

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