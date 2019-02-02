На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой

2 февраля 2019 05:46 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 03.54 по времени Астаны в субботу на границе Казахстана и Китая, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов., передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сетью сейсмических станций (…) 2 февраля 2019 года в 3 часа 54 минуты зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 616 км на северо-восток от города Алматы, на границе Казахстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5.8", - проинформировал представитель КЧС.

Глубина залегания очага составила 5 километров. Подземные толчки ощущались в восточно-казахстанских городах Усть-Каменогорск и Зайсан силой 2-3 балла по шкале МSК-64.

"Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", - добавил Нурахметов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Научно-исследовательское судно "Кэсюэ" завершило миссию в западной части Тихого океана (ФОТО)
Китай 1 февраля 23:28
В Китае в 2018 г. среднедушевой расход на образование и культурный досуг составил 11,2% от общей суммы потребительских расходов
Китай 1 февраля 20:55
Новый раунд торговых переговоров КНР и США на высоком уровне стартовал в Вашингтоне
Китай 1 февраля 20:12
В Китае зафиксирован стремительный рост ледового и снежного туризма
Китай 1 февраля 18:07
Китай шесть лет подряд лидирует в мире по объему потребления золота
Китай 1 февраля 17:49
Китай 10 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Малайзии
Китай 1 февраля 17:32
Лента новостей
Пострадавших в результате падения метеорита на западе Кубы нет
Другие страны 04:21
Число пострадавших в пожаре в Буэнос-Айресе выросло до 112 человек
Другие страны 03:51
Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды
США 03:31
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 115
Другие страны 02:12
В центре столицы Аргентины горит отель - СМИ
Другие страны 01:15
В небе над Кубой прогремел взрыв
Другие страны 00:30
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Другие страны 1 февраля 23:51
Научно-исследовательское судно "Кэсюэ" завершило миссию в западной части Тихого океана (ФОТО)
Китай 1 февраля 23:28
Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД
США 1 февраля 23:08