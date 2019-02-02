На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 03.54 по времени Астаны в субботу на границе Казахстана и Китая, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов., передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сетью сейсмических станций (…) 2 февраля 2019 года в 3 часа 54 минуты зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 616 км на северо-восток от города Алматы, на границе Казахстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5.8", - проинформировал представитель КЧС.

Глубина залегания очага составила 5 километров. Подземные толчки ощущались в восточно-казахстанских городах Усть-Каменогорск и Зайсан силой 2-3 балла по шкале МSК-64.

"Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", - добавил Нурахметов.

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