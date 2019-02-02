За неделю казахстанский тенге подешевел к доллару

2 февраля 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 4,14 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

В понедельник, 28 января, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 378,60 тенге за доллар, а в пятницу, 1 февраля, — 382,74 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 382,10 тенге за доллар США, максимальный — 383,67 тенге, а курс закрытия — 383,20 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 59 миллионов долларов,а число сделок по операциям с валютой — 139.

Тем временем, официальный курс Национального банка Казахстана на 2 февраля составляет 382,74 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара - 384,8 тенге.

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