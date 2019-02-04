Казахстан привлечет инвестиции из 40 стран

БАКУ/Trend/ - Казахстан будет привлекать инвестиции из 40 стран мира.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом сказал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиций определены 40 приоритетных стран», - сказал официальный представитель МИД.

По словам Смадиярова, в целях повышения результативности и подотчетности деятельности загранучреждений, МИД разработал ключевые показатели эффективности.

В частности, сообщил Смадияров, речь идет о статистических данных (объем валового притока прямых иностранных инвестиции и товарооборота), привлечении новых инвесторов, работе с действующими инвесторами (мониторинг настроений действующих инвесторов, реинвестирование).

«Каждому посольству определены конкретные задачи в стране пребывания и показатели эффективности, назначены ответственные лица и выработаны новые подходы в работе. За заместителями руководителей центральных государственных, местных исполнительных органов и национальных компаний будут закреплены необходимые функции по привлечению инвестиций и налаживанию связей с дипломатическими представительствами нашей страны за рубежом», - сказал Смадияров.

Официальный представитель МИД сообщил, что создается система мониторинга в рамках проектного офиса для прямого взаимодействия в цепочке: посольства - центр - фронт-офисы АО «НК «Kazakh Invest» в регионах. «Это позволит создать прямую связь всех участников процесса по привлечению инвестиций. Во всех регионах уже действуют фронт-офисы АО «НК «Kazakh Invest». В свою очередь, МИД Казахстана будет координировать их работу с нашими дипломатическими представительствами за рубежом», - заключил Смадияров.

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