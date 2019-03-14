Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе Казахстана и Узбекистана

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в среду у казахстанско-узбекской границы. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш (около 30 тыс. человек) и в 28 км к северо-западу от Ташкента (около 2,5 млн человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало, однако пользователи сайта сейсмологического центра сообщают об ощутимых толчках.

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