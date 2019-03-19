Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Соответствующее заявление президент Нурсултан Назарбаев сделал в ходе обращения к народу Казахстана по республиканским телеканалам.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил Назарбаев.
Как отмечается, до президентских выборов исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Отметим, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. Он был переизбран на пятый срок в 2015 году.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.