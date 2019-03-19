Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Соответствующее заявление президент Нурсултан Назарбаев сделал в ходе обращения к народу Казахстана по республиканским телеканалам.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил Назарбаев.

Как отмечается, до президентских выборов исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. Он был переизбран на пятый срок в 2015 году.

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