Спикер сената парламента Казахстана Токаев будет временно исполнять обязанности президента

Спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности главы государства до президентских выборов, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Я верю, что Токаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном", - завил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства.

Соответствующее заявление президент Нурсултан Назарбаев сделал в ходе обращения к народу Казахстана по республиканским телеканалам.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил Назарбаев.

Отметим, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. Он был переизбран на пятый срок в 2015 году.

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