Спикер сената парламента Казахстана Токаев будет временно исполнять обязанности президента

Спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности главы государства до президентских выборов, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.
"Я верю, что Токаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном", - завил Нурсултан Назарбаев.
Отметим, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства.
Соответствующее заявление президент Нурсултан Назарбаев сделал в ходе обращения к народу Казахстана по республиканским телеканалам.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил Назарбаев.
Отметим, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. Он был переизбран на пятый срок в 2015 году.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.