ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия президента Нурсултана Назарбаева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана в среду постановила досрочно прекратить полномочия президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: прекратить досрочно полномочия президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, избранного 26 апреля 2015 года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Также ЦИК Казахстана постановил признать переход полномочий президента республики на оставшийся срок к Касым-Жомарту Токаеву. "Определить 20 марта 2019 года датой принесения народу присяги президента Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем", - отмечается в сообщении.

ЦИК постановил также внести в Сенат (верхнюю палату парламента) республики постановление о наступлении основания для прекращения полномочий председателя Сената Касым-Жомарта Токаева.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: установить, что в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года № 887 "Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан" наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Сената парламента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича; внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Сената парламента Токаева в Сенат парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана.

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