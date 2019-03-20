Мнение Назарбаева будет иметь особое значение в стратегических вопросах - Токаев

20 марта 2019 13:43 (UTC+04:00)

Мнение сложившего полномочия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет иметь приоритетное значение в стратегических вопросах. Об этом в среду заявил вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии принесения присяги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авторитетное мнение Елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера", - заявил Токаев.

Он также заявил, что за Назарбаевым сохранится вся служебная инфраструктура.

"Вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о первом президенте - лидере нации и другими законодательными актами. За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура", - сказал Токаев.

В среду Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. Как заявил Назарбаев в своем обращении к народу, он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.

С сентября 2017 года Токаев занимал должность председателя Сената (верхней палаты парламента Казахстана). В разные годы он работал заместителем генерального секретаря ООН, председателем Сената третьего и четвертого созывов, премьер-министром Казахстана, государственным секретарем, министром иностранных дел республики.

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