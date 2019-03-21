Назарбаев – герой казахского народа

БАКУ /Trend/ - История тюркских народов во многом строится вокруг лидеров, которые, зачастую от рождения, обладая особенными чертами характера, с годами формируются как сильные руководители и, с осознанием буквально отеческой ответственности за судьбу нации, знаменуют собою эпоху в жизни своего народа. Издревле у тюрков, признающих равноправие полов, считалось недостаточно иметь просто сына, нужно было воспитать его воином и героем. Времена великих походов и завоеваний уже давно прошли и в цивилизованном мире лидеры - политики - воюют не с соседними народами, а с угрозами и проблемами своих государств. В мирное время у тюрков героями становятся лидеры, которым удается достичь часто невозможного для народа, вызвать его восхищение и стать, таким образом, образцом для подражания. К таким историческим лидерам потомки безусловно отнесут выходца из простой казахской семьи - первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев не просто является первым президентом независимого Казахстана, он находился у руля бывшей советской республики в сложнейший период распада СССР и сумел передать её следующим поколениям в целости и сохранности, основав первое независимое государство на Казахстанской земле. Незнание новым советским руководством национальной специфики Казахстана и назначение на высший пост в республике не казаха не преминуло сказаться очень скоро неистовым бунтом гордых казахов против коммунистической власти в целом. Уже в последствии, вспоминая об алма-атинских событиях 1986-го года, Нурсултан Назарбаев как то скажет, что среди руководства политбюро ЦК КПСС лишь Гейдар Алиев отстаивал точку зрения о необходимости поддержки национального кадра в Казахстане. Горбачевская перестройка грозила богатому природными ресурсами Казахстану всем тем букетом проблем, который она принесла другим самодостаточным советским республикам. Однако казахам повезло, что в этот смутный период в руководстве республики уже был Нурсултан Назарбаев. Его восхождение на олимп советской власти в Казахстане было не простым и уже тогда было ясно, что народ получит мужественного и решительного руководителя. Так и стало, Назарбаеву было суждено спасти Казахстан от хаоса распада того самого СССР.

В те годы меньше повезло Азербайджану, но как и истинный лидер тюркского народа Назарбаев в меру своих возможностей уже тогда был рядом с азербайджанцами. После того, как при поддержке 366-го полка бывшей советской армии, всецело перешедшего под контроль армянских сепаратистов, был взят азербайджанский городок Ходжалы и уничтожено его мирное население, президент Назарбаев призвал временно приостановить процесс создания вооруженных сил странами СНГ, имея в виду в первую очередь агрессивно враждебный характер армянской политики на Южном Кавказе. В самые сложные дни, когда Армения, воспользовавшись политической чехардой в Азербайджане, оккупировала его территории и одновременно вела пропаганду в мировых СМИ, Назарбаев посещал Азербайджан и ездил в прифронтовую зону. Он, благодаря своему авторитету, последовательно призывал всех быть внимательными к позиции Азербайджана по защите своей территориальной целостности. На международных площадках, где присутствовал Казахстан, Армения не могла строить козни против Азербайджана.

Отношение Назарбаева к азербайджанскому народу не осталось незамеченным. Общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал его другом всех азербайджанцев, питающим глубокие чувства к этому народу. Знакомство этих двух великих лидеров современности уходит корнями в советскую эпоху, где они оба слыли принципиальными национальными руководителями и не раз поддерживали друг друга в решениях высшего руководства бывшего СССР. Это естественно обусловило стремительное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в середине 90-х годов. Основываясь на родстве народов и личном доверии, Назарбаев и Алиев сумели заложить основу сегодня уже ставшей незыблемой скоординированности внешней политики этих двух стран. Сегодня книги Назарбаева переведены на азербайджанский язык, его высказывания часто цитируют в Азербайджане, равно как на казахском языке изданы книги о Гейдаре Алиеве, чей уход Назарбаев охарактеризовал как "над Азербайджаном померкло солнце". В 2017-м году президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом наградил Нурсултана Назарбаева орденом Гейдара Алиева - высшей наградой страны, за особые заслуги в укреплении дружеских отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Формирование Нурсултана Назарбаева как влиятельного регионального лидера шло даже быстрее, чем форсируемый им же перевод руководимого им Казахстана от плановой к рыночной экономики. Президент Казахстана ещё в последние годы СССР завоевал уважение не только казахского народа, но и других тюркских народов империи, а вскоре и Турции. Его личный авторитет позволил привлечь в экономику страны так нужные ей инвестиции из стран Ближнего Востока. На Западе тоже заметили, что президент Казахстана с первых дней независтмости проявил решительность в построении рыночной экономики страны. Его повсеместно признали мудрым и избегающим сложных геополитических ситуаций лидером, с чьим мнением надо считаться. Ещё с юности познавший несуразности плановой экономики на примере сельского хозяйства, он предвидел пути подъема экономики нового государства. К тому же, одно из первых напутствий касательно экономики Назарбаеву ещё в 1962-м году дал его отец Абиш, сказав "сельчанин без своего надела, чабан без своего скота - как перекати-поле в степи". В своей первой книге Назарбаев с гордостью отмечает, как он проталкивал в жизнь простую отцовскую мудрость в период перестройки.



Составной частью политики Назарбаева стал возврат казахам элементов их национальной культуры. Экономическая политика советских властей в 30-е годы стала результатом больших жертв среди казахов и миграции коренного населения в поисках пропитания за пределы республики. Со временм лидеру страны Назарбаеву, пришлось возвращать казахскую составляющую в Казахстан. Тут и переименование населенных пунктов и усиление роли национального языка. А значение переноса столицы в географический центр этой необъятной страны трудно переоценить. Помимо всего, в настоящее время бурное развитие Казахстана сделало эту страну привлекательной для эмиграции, и туда тянутся люди с других стран Средней Азии.

Всенародное признание заслуг Назарбаева сделало его авторитет в Казахстане непререкаемым, что часто вызывало зависть у недоброжелателей и искреннее восхищение у специалистов-политологов. Он получил для казахского народа национальную независимость, разработал стратегию, как нужно управлять государством и правильно распоряжаться его богатыми сырьевыми запасами, подготовил национальные кадры для страны. Уходя с поста президента, он завещал молодым казахам беречь Родину. Период Назарбаева олицетворяет собой политику здравого смысла и станет маяком для следующих поколений казахских политиков.

Отдел политики АМИ Trend

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